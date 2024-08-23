Синоптик Леус: около трети месячной нормы осадков выпадет в отдельных районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До трети месячной нормы осадков выпадет в отдельных районах Москвы и Подмосковья в пятницу, 23 августа, спрогнозировал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Синоптическая ситуация будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой плотные облака и кратковременные дожди, местами переходящие в грозовые ливни", – говорится в его телеграм-канале.

При этом на температуру фронт мало повлияет. Воздух прогреется до 22–24 градусов в столице, в Подмосковье – до 20–25 градусов, на юге и востоке – до 28 градусов. Погоду без осадков синоптик спрогнозировал на субботу, 24 августа. В этот день столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов.

Ранее москвичей предупредили о ливне с грозой, которые ожидаются до вечера 23 августа. Автомобилистов попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.

На фоне прогнозируемой непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00.

