МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе до вечера 23 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС предупредило москвичей о ливне и грозе и порывистом ветре до вечера 23 августа. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В связи с непогодой автомобилистов просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В столичном Дептрансе, в свою очередь, добавили, что для поездок по городу в такую погоду лучше воспользоваться метро.

В связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше – около 16:00. Автомобилистам рекомендовали выезжать до него или отложить поездку на более позднее время.

Ранее сообщалось, что облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице в пятницу, 23 августа. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Южный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Его порывы увеличатся до 15 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 23 августа.