Гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 23 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 23 августа, информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 23 до 28 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

Южный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье из-за грозы. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 23 августа.

Российских автомобилистов призвали не совершать резкие маневры на мокрых дорогах. Водителям также порекомендовали не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами.