"Автодор" призвал избегать резких маневров из-за мокрой дороги

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Российских автомобилистов призвали не совершать резкие маневры на мокрых дорогах. "Автодор" напомнил водителям о мерах безопасности в непогоду в своем телеграм-канале.

Компания также просит не превышать скорость и выдерживать дистанцию с другими машинами.

"На М-1 "Беларусь" в четверг (22 августа. – Прим. ред.), по прогнозу, будет преимущественно без осадков, ночью на всем протяжении трассы ожидается дождь. На М-3 "Украина" сегодня днем местами дожди в Калужской, Брянской и Курской областях, в ночь на пятницу местами осадки в Московской и Калужской областях", – говорится в публикации.

Дождливая погода прогнозируется днем в Краснодарском крае и Воронежской области, из-за чего трасса М-4 "Дон" будет мокрой. Ночью осадки сохранятся в Краснодарском крае, а также обрушатся на Ростовскую и Тульскую области.

В свою очередь, на автомагистрали М-11 "Нева" днем будет сухо. Дождь ночью пройдет в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

Осадков не будет на протяжении всей трассы М-12 "Восток". Ночью местами дождь прогнозируется во Владимирской области.

О кратковременных дождях 22 августа в Москве ранее предупредил синоптик Михаил Леус. По его словам, погода в столице будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта.

На следующей неделе Центральную Россию охватит волна субтропического тепла, спрогнозировал синоптик Евгений Тишковец. Воздух может прогреться до 30 градусов, уточнил он.

