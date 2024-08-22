Кратковременные дожди ожидаются в Москве 22 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Кратковременные дожди пройдут местами в Москве в четверг, 22 августа. В городе ожидается переменная облачность, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам специалиста, осадки прогнозируются преимущественно в первой половине дня. Погода в столице будет обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта. После его прохождения Москва попадет в теплый сектор циклона, пояснил синоптик.

Леус рассказал, что температура в столице будет незначительно варьироваться между 24 и 26 градусами. Вместе с тем на территории Подмосковья воздух прогреется до 22–27 градусов.

При этом в столичном регионе будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление на протяжении дня не будет меняться слишком резко. В этот четверг показатель останется близким к норме. Барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

Ближе к концу недели воздух в Москве прогреется до 30 градусов, рассказала ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, последние летние выходные могут оказаться самыми теплыми за месяц.