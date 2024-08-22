Синоптик Позднякова: воздух в Москве прогреется до 27 градусов в День знаний, 2 сентября

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Погода во время торжественных линеек по случаю Дня знаний, 2 сентября, будет теплая и облачная. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в целом последняя неделя перед учебой порадует теплом.

"Фон атмосферного давления будет повышенным, и существенных осадков не ожидается. В среду, 28 августа, либо в четверг, что скорее всего, могут приниматься кратковременные дожди. В пятницу осадков не будет, а в субботу снова пройдет небольшой дождь", – уточнила специалист.

При этом расчеты показывают, что в последних числах августа будет жарко и в отдельные дни температура воздуха может повыситься до 30–31 градуса. Но уже в воскресенье, 1 сентября, станет чуть прохладнее, подчеркнула Позднякова.





Татьяна Позднякова специалист информационного агентства "Метеоновости" 2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей – минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13–15 градусов, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25–27 градусов.

Позднякова пояснила, что для Москвы это, конечно, жарко, однако будет достаточно комфортно из-за отсутствия палящего солнца, которое закроют облака. К тому же в этот день будет северо-восточный, довольно плотный ветер, который несколько снизит температуру.

Ранее эксперт рассказала, что 22 и 23 августа погода в Москве будет шикарная: осадков не ожидается, а ночи будут довольно теплыми для этого времени года – 14–16 градусов. Дневная же температура установится в пределах 23–25 градусов, что чуть выше климатической нормы.