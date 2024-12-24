24 декабря, 18:15Транспорт
Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Поезда Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) задерживаются, сообщила пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Максимальное опоздание составов достигло 30 минут. Причины нарушения расписания являются техническими. Проблема коснулась пригородных поездов, которые следуют в направлении Ленинградского вокзала.
"Железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – указали представители пассажирской компании.
Данные о фактическом движении поездов пассажиры могут получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам". Они также представлены на сайте ОАО "РЖД". Кроме того, уточнить информацию можно по круглосуточному номеру телефона центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.
Ранее задержка поездов по техническим причинам произошла на этом направлении 20 декабря. Время опоздания электричек тогда составляло от 10 минут до часа. Специалисты оперативно приняли необходимые меры для устранения проблем.
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