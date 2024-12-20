Поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда задерживаются на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем Московском центральном диаметре (МЦД-3) по техническим причинам. Об этом сообщается в телеграм-канале ОЖД.

Время задержки электричек составляет от 10 минут до часа. Специалисты принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

Утром 20 декабря поезда задерживались на Ленинградском направлении. При этом максимальное время опоздания не превышало одного часа. Задержки фиксировались в сторону станции Москва (Ленинградский вокзал) и обратно.

Накануне интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проверки состава. Электропоезда временно не ходили от станции "Савеловская" до "Владыкина". Позже движение было восстановлено и введено в график.

