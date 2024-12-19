Интервалы движения поездов увеличены на участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проверки состава. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

13 декабря интервалы движения поездов были увеличены на Замоскворецкой линии метрополитена. Причиной стали проводимые мероприятия для проверки инфраструктуры на южном участке зеленой ветки. Позже движение было восстановлено.

До этого стало известно о временном увеличении интервалов движения на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава.

Кроме того, о подобных корректировках сообщалось и на юго-западном участке Сокольнической линии. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета". Через некоторое время движение поездов было восстановлено.

