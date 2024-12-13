Поезда на Замоскворецкой линии вновь курсируют по графику

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда на Замоскворецкой линии вновь курсируют по обычному графику, передает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Составы на южном участке зеленой ветки следовали с увеличенными интервалами 13 декабря в связи с проверкой инфраструктуры.

До этого стало известно о временном увеличении интервалов движения на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава.

Кроме того, о пободных корректировках сообщалось и на юго-западном участке Сокольнической линии. Там также один из пассажиров был замечен на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета". Через некоторое время движение поездов было восстановлено.