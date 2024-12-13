13 декабря, 19:30 (обновлено 13.12.2024 19:47)Транспорт
Интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии метро
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Интервалы движения поездов увеличены на Замоскворецкой линии метрополитена, предупреждает пресс-служба столичного Дептранса.
Причиной стали проводимые мероприятия для проверки инфраструктуры на южном участке зеленой ветки.
По данным Дептрансе, в настоящее время движение вводится в график.
По аналогичной причине составы Замоскворецкой линии следовали по измененному графику и 11 декабря. Движение было восстановлено в течение двух часов.
До этого на участке Арбатско-Покровской линии вводились корректировки в маршруте составов из-за нахождения человека на путях. Позже его ввели в обычный режим.
На Троицкой линии метро совершили уже больше 2,5 млн поездок