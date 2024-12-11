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11 декабря, 19:04 (обновлено 11.12.2024 19:27)

Транспорт

Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метрополитена. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Изменения коснулись южного участка зеленой ветки, уточнили в транспортном ведомстве.

По данным Дептранса, сейчас движение на линии метро вводится в график.

Ранее на участке Арбатско-Покровской линии составы следовали с увеличенным интервалом. Тогда причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в обычный режим.

До этого по аналогичной причине поезда временно перестали ходить на северном участке Калужско-Рижской линии метро. Причем в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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