11 декабря, 19:04 (обновлено 11.12.2024 19:27)Транспорт
Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Интервалы движения поездов увеличены на участке Замоскворецкой линии метрополитена. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Изменения коснулись южного участка зеленой ветки, уточнили в транспортном ведомстве.
По данным Дептранса, сейчас движение на линии метро вводится в график.
Ранее на участке Арбатско-Покровской линии составы следовали с увеличенным интервалом. Тогда причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в обычный режим.
До этого по аналогичной причине поезда временно перестали ходить на северном участке Калужско-Рижской линии метро. Причем в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.