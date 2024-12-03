Нет движения от станции метро "Медведково" до "Бабушкинской"

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На северном участке Калужско-Рижской линии метро от станции "Медведково" до "Бабушкинской" нет движения. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Как уточнили в ведомстве, данные меры введены из-за человека на путях.

До этого о временном увеличении интервалов движения сообщалось на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава, уточняли в транспортном ведомстве.

Также изменения в графике наблюдались и на южном участке Замоскворецкой линии. Однако тогда причиной стало нахождение человека на путях.