Интервалы движения поездов временно увеличены на Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интервалы движения поездов временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнило транспортное ведомство, это произошло из-за человека на путях.

В настоящее время движение поездов вводится в график.

Ранее сообщалось о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за человека на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета".

Через некоторое время движение поездов было восстановлено.

