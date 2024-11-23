23 ноября, 18:55Транспорт
Интервалы движения поездов временно увеличены на Замоскворецкой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Интервалы движения поездов временно увеличены на южном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как уточнило транспортное ведомство, это произошло из-за человека на путях.
В настоящее время движение поездов вводится в график.
Ранее сообщалось о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за человека на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета".
Через некоторое время движение поездов было восстановлено.
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