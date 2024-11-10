Дептранс заявил о штатной работе всех станций московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Все станции Московского метрополитена работают в штатном режиме, сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что в одном из вагонов метро произошло задымление.

"Все станции и линии метрополитена работают в штатном режиме", – говорится в заявлении.

Между тем 6 ноября сообщалось о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за человека на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета".

Спустя время движение поездов было восстановлено.