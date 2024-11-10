Выход со станции "Сокольники" БКЛ частично закроют на ремонт с 11 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выход со станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена частично закроют на ремонт с 11 ноября по 15 декабря. Об этом сообщается на сайте подземки.

"С 11 ноября по 15 декабря 2024 года выход №3 станции "Сокольники" БКЛ частично закроют на ремонт", – отмечается в сообщении.

Как указывается, узнать о ремонтах в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на станцию "Электрозаводская" вернули исторические горельефы. Специалисты демонтировали скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" с пилонов исторической платформы Арбатско-Покровской линии. Работы проводились в середине прошлого века и после этого горельефы были признаны утерянными.

Между тем на строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метрополитена специалисты приступили к установке архитектурного освещения платформенной части. К настоящему моменту строительная готовность станции составляет 76%. Уже полностью готовы основные конструкции платформы. Сейчас рабочие начали устанавливать 14 трехметровых светильников, созданием которых занималось отечественное предприятие.

