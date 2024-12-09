Интервалы были увеличены на участке Арбатско-Покровской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервалы движения были временно увеличены на участке синей ветки метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, причиной стал человек на путях. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме.

Ранее движение временно прекратилось на северном участке Калужско-Рижской линии метро. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Данные ограничения были введены из-за человека на путях.

До этого стало известно о временном увеличении интервалов движения на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава.

