09 декабря, 19:44Транспорт
Интервалы были увеличены на участке Арбатско-Покровской линии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Интервалы движения были временно увеличены на участке синей ветки метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
По данным ведомства, причиной стал человек на путях. В настоящее время движение осуществляется в обычном режиме.
Ранее движение временно прекратилось на северном участке Калужско-Рижской линии метро. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Данные ограничения были введены из-за человека на путях.
До этого стало известно о временном увеличении интервалов движения на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава.
График движения поездов изменится на МЦД-1 до 14 декабря