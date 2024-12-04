Контактные провода на МЦК и МЦД обработали от наледи

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

К наступлению зимы на МЦК и линиях МЦД зимы обработан от наледи 741 километр контактного провода, рассказали в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Все работы проводились в ночное время, чтобы не создавать помех для движения, с помощью отечественной установки. Она закрепляется на платформе специального подвижного состава и, перемещаясь вдоль контактной сети, равномерно наносит антиобледенительную жидкость на провод без снятия напряжения, пояснили в компании.

Помимо этого, от наледи еще обработали еще около 356 километров контактного провода станционных путей в Мосузле. Они предназначены для отстоя поездов. Такие мероприятия будут проводиться регулярно один раз в три недели, а также в случае ухудшения погоды.

В МЖД добавили, что для мониторинга погоды в компании работает метеорологическая служба, информация от которой позволяет вовремя перебросить технику и людей в те районы, где прогнозируются последствия снегопада или ледяного дождя.

Также для проведения механической обработки контактной сети от гололеда на МЖД подготовлено 24 вибропантографа и 58 установок МОГ (гололедоочистителей).

Между тем Московская железная дорога объявила о полной готовности вокзалов, а также транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) МЦД и МЦК к зимнему периоду. Всего специалисты привели в порядок все 256 вокзальных комплексов (17 центральных и 239 малых), 64 ТПУ (51 на МЦД и 13 на МЦК) и 813 павильонов.

В рамках работ были проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, отопления, вентиляции и другого инженерного оборудования. Например, на станциях и остановочных пунктах были проверены вспомогательные системы отопления – "тепловые пушки".