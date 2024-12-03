Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движение на Калужско-Рижской линии метро восстановлено, сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Движение электропоездов от станции "Медведково" до "Бабушкинской" вводится в график.

Ранее сообщалось, что поезда не ходят на северном участке Калужско-Рижской линии метро. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Данные меры были введены из-за человека на путях.

До этого о временном увеличении интервалов движения сообщалось на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава, уточняли в транспортном ведомстве.

Также изменения в графике наблюдались и на южном участке Замоскворецкой линии. Однако тогда причиной стало нахождение человека на путях.