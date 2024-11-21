Движение поездов восстановлено на Филевской линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов восстановили на Филевской линии метро. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В данный момент движение поездов введено в график.

Интервалы движения поездов были временно увеличены на западном участке Филевской линии метро для проверки инфраструктуры утром 21 ноября. Позже движение на этом участке начали вводить в график.

Ранее интервалы движения также были увеличены на восточном участке Калининской линии метро. Причиной сбоя в расписании стало нахождение человека на путях. Спустя некоторое время движение восстановили.