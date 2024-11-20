На восточном участке Калининской линии восстановлено движение поездов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов вводятся в график на восточном участке Калининской линии столичного метро после временного увеличения, предупредила пресс-служба Дептранса.

Причиной сбоя в расписании стало нахождение человека на путях, уточнили в транспортном ведомстве.

Аналогичное происшествие случилось ранее на Замоскворецкой линии метрополитена. Речь шла о центральном участке зеленой ветки.

До этого человек на путях также повлиял на график движения составов на юго-западном участке Сокольнической линии. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета". Специалисты оперативно ввели вагоны в обычный график движения.