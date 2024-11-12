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12 ноября, 22:33

Транспорт

Интервалы движения были временно увеличены на Замоскворецкой линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Интервалы движения были временно увеличены на Замоскворецкой линии метро Москвы. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

Речь шла о центральном участке зеленой ветки. Причиной увеличения интервалов стал человек на пути, уточнили в ведомстве.

В настоящее время движение вводится в обычный график.

Ранее сообщалось о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии из-за человека на путях. В какой-то момент поезда не ходили от станции "Парк Культуры" до "Университета".

Через некоторое время движение поездов было восстановлено.

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