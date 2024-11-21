21 ноября, 06:19 (обновлено 21.11.2024 09:33)Транспорт
Интервалы движения поездов были временно увеличены на Филевской линии метро
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Интервалы движения поездов были временно увеличены на западном участке Филевской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Уточняется, что интервалы увеличили для проверки инфраструктуры.
По данным департамента на 06:19, движение на данном участке уже вводится в график.
Ранее стало известно, что в Москве в выходные, 23 и 24 ноября, изменится график движения поездов на МЦД-3 из-за модернизации станции Раменское.
Кроме того, маршруты наземного транспорта изменятся в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья с 23 ноября. В частности, новая транспортная сеть заработает в инновационном центре "Сколково".