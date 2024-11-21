Интервалы движения поездов были временно увеличены на Филевской линии метро

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Интервалы движения поездов были временно увеличены на западном участке Филевской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что интервалы увеличили для проверки инфраструктуры.

По данным департамента на 06:19, движение на данном участке уже вводится в график.

Ранее стало известно, что в Москве в выходные, 23 и 24 ноября, изменится график движения поездов на МЦД-3 из-за модернизации станции Раменское.

Кроме того, маршруты наземного транспорта изменятся в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья с 23 ноября. В частности, новая транспортная сеть заработает в инновационном центре "Сколково".