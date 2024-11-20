В Москве скорректировали маршрут до миграционного центра "Сахарово"

Фото: пресс-служба мэра и правительства

В Москве скорректировали маршрут общественного транспорта до миграционного центра "Сахарово", сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автобусы маршрута МЦ3 получили новый номер МЦ и стали ходить до остановки "Миграционный центр" от остановки "МЦД Остафьево" вместо "МЦД Подольск". На линии работают до 16 автобусов особо большого класса.

Таким образом, время в пути сократится для более чем 4 тысяч посетителей миграционного центра в месяц.

Кроме того, продолжают работать существующие маршруты МЦ1 до метро "Лесопарковая" и МЦ2 до метро "Прокшино". На них работает 20 и 8 автобусов особо большого класса соответственно.

Ранее стало известно, что маршруты наземного транспорта изменятся в 14 районах Москвы и в Одинцовском городском округе Подмосковья с 23 ноября. На два новых маршрута выйдут электробусы, а два существующих станут делать заезд к станциям Московского центрального диаметра (МЦД).

Между тем на севере столицы были запущены новые электробусные маршруты – № 220 и 379. Они связали восемь жилых районов с 13 станциями метро, МЦД и МЦК, по будням на них работают 20 современных электробусов.