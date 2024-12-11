11 декабря, 20:50Транспорт
Движение на Замоскворецкой линии восстановлено
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Движение поездов на Замоскворецкой линии столичного метрополитена восстановлено, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.
Интервалы были увеличены на южном участке зеленой ветки вечером 11 декабря. Это произошло из-за проверки инфраструктуры.
Ранее такие же корректировки наблюдались и на участке Арбатско-Покровской линии. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение ввели в обычный режим.
До этого о временном увеличении интервалов движения сообщалось на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава, уточняли в транспортном ведомстве.