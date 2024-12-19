19 декабря, 10:48Транспорт
На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения от "Савеловской" до "Владыкина"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов приостановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Поезда временно не ходят от "Савеловской" до станции "Владыкино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Ранее интервалы движения поездов были увеличены на Замоскворецкой линии метрополитена. Причиной стали проводимые мероприятия для проверки инфраструктуры на южном участке зеленой ветки.
До этого стало известно о временном увеличении интервалов движения на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава.