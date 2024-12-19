На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения от "Савеловской" до "Владыкина"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов приостановлено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Поезда временно не ходят от "Савеловской" до станции "Владыкино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на Замоскворецкой линии метрополитена. Причиной стали проводимые мероприятия для проверки инфраструктуры на южном участке зеленой ветки.

До этого стало известно о временном увеличении интервалов движения на Калининской линии метро. Тогда это было связано с проверкой состава.