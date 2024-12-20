Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пригородные поезда задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД и МЦД-3, сообщает Московско-Тверская ППК в своем телеграм-канале.

Уточняется, что по техническим причинам задерживаются электрички в сторону станции Москва Ленинградский вокзал и обратно. При этом максимальное время опоздания не превышает одного часа. Железнодорожники делают все необходимое, чтобы ввести движение в график.

Ранее интервалы движения были увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро из-за человека на путях. Позже движение ввели в график.

Накануне интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проверки состава. Электропоезда временно не ходили от станции "Савеловская" до "Владыкина". Позже движение было восстановлено и введено в график.