Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Поезда вновь курсируют по графику на Сокольнической линии метро, сообщает Дептранс Москвы.

Интервалы движения были увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро. Данные меры связаны с человеком на пути.

Накануне интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проверки состава. Электропоезда временно не ходили от станции "Савеловская" до "Владыкина". Позже движение было восстановлено и введено в график.