Интервалы движения поездов увеличены на участке Сокольнической линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На центральном участке Сокольнической линии столичного метро временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.

Как отмечается в сообщении, данные меры связаны с человеком на пути.

По данным Дептранса, в настоящее время движение поездов уже вводится в график.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проверки состава. Электропоезда временно не ходили от станции "Савеловская" до "Владыкина". Позже движение было восстановлено и введено в график.

До этого движения поездов не было на северном участке Калужско-Рижской линии от станции "Медведково" до "Бабушкинской". В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами из-за человека на путях.