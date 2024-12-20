20 декабря, 08:25 (обновлено 20.12.2024 08:41)Транспорт
Интервалы движения поездов увеличены на участке Сокольнической линии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На центральном участке Сокольнической линии столичного метро временно увеличены интервалы движения. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
Как отмечается в сообщении, данные меры связаны с человеком на пути.
По данным Дептранса, в настоящее время движение поездов уже вводится в график.
Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена для проверки состава. Электропоезда временно не ходили от станции "Савеловская" до "Владыкина". Позже движение было восстановлено и введено в график.
До этого движения поездов не было на северном участке Калужско-Рижской линии от станции "Медведково" до "Бабушкинской". В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами из-за человека на путях.