Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено и вводится в график. Об этом пресс-служба Дептранса Москвы сообщила в телеграм-канале.

Движение на линии остановили утром 19 декабря. Электропоезда временно не ходили от станции "Савеловская" до "Владыкина". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Как пояснили в Дептрансе, меры были необходимы для проверки состава.

До этого движения поездов не было на северном участке Калужско-Рижской линии от станции "Медведково" до "Бабушкинской". В обратном направлении составы ходили с увеличенными интервалами из-за человека на путях.