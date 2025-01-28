Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 19:21 (обновлено 28.01.2025 19:49)

Транспорт

Интервалы движения были временно увеличены на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Причиной стало нахождение человека на путях, отметили в ведомстве. В данный момент движение поездов осуществляется по графику.

Ранее движение поездов было приостановлено на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановившегося по техническим причинам состава на станции Серп и Молот. К нему был направлен вспомогательный поезд.

Позже оно было восстановлено. Причем остановившийся состав отправился со станции самостоятельно.

Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино

Читайте также


транспортметро
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика