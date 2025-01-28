28 января, 19:21 (обновлено 28.01.2025 19:49)Транспорт
Интервалы движения были временно увеличены на участке Замоскворецкой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Причиной стало нахождение человека на путях, отметили в ведомстве. В данный момент движение поездов осуществляется по графику.
Ранее движение поездов было приостановлено на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановившегося по техническим причинам состава на станции Серп и Молот. К нему был направлен вспомогательный поезд.
Позже оно было восстановлено. Причем остановившийся состав отправился со станции самостоятельно.
Прокуратура проведет проверку по факту задержки поезда на станции Ховрино