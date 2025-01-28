Интервалы движения были временно увеличены на участке Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интервалы движения поездов были временно увеличены на северном участке Замоскворецкой линии, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Причиной стало нахождение человека на путях, отметили в ведомстве. В данный момент движение поездов осуществляется по графику.

Ранее движение поездов было приостановлено на МЦД-4 в сторону станции Железнодорожная из-за остановившегося по техническим причинам состава на станции Серп и Молот. К нему был направлен вспомогательный поезд.

Позже оно было восстановлено. Причем остановившийся состав отправился со станции самостоятельно.