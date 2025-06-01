Молодой лось вышел на дорогу в районе подмосковных Химок

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в столице глазами жителей. К примеру, водитель-очевидец снял на видео, как молодой лось бегал по дороге в районе подмосковных Химок.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.