Москва отмечена почетной грамотой за лидерство в развитии и внедрении ИИ

Москву удостоили почетной грамоты министерства цифрового развития и связи России "За лидерство в развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта". Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Министр цифрового развития Максут Шадаев вручил награду заместителю руководителя департамента Илье Тырову в рамках форума "Цифровые решения". В ходе церемонии участники встречи отметили наиболее значимые проекты в сфере IT, которые помогли технологическому росту и лидерству России.

При этом Москва заняла лидирующее место по внедрению решений на базе ИИ в сферу здравоохранения. На данный момент этими решениями пользуются не только в столице России, но и по всей стране. Москва в рамках проекта "МосМедИИ" делится всеми разработками с медиками регионов, открывая доступ к ИИ-сервисам.

"Лидерство в развитии и внедрении ИИ доказывается реальными цифрами. То, что начиналось как столичный проект, сегодня – это масштабированная федеральная платформа, которая обрабатывает миллионы исследований по всей России и позволяет повышать качество и скорость диагностики для пациентов независимо от их места жительства", – сказал Тыров.

Кроме того, ИИ-сервисы города прошли полный цикл проверки в рамках тестирования технологий компьютерного зрения в части лучевой диагностики. Уточняется, что это первое в мире проактивное применение технологий искусственного интеллекта в государственной системе здравоохранения.

Ранее департамент информационных технологий начал тестировать новую версию цифрового ассистента "Москва" в чате поддержки mos.ru. Присоединиться к тестированию может любой пользователь портала.

Цифровой ассистент "Москва" должен стать незаменимым помощником для жителей столицы. Сейчас с его помощью уже можно передать показания счетчиков, посмотреть расписание школьных занятий, получить документы жилищного учета, а также подать заявку на вывоз ненужных вещей.

