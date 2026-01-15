Форма поиска по сайту

15 января, 16:59

Политика

Россию поставили на последнее место в рейтинге безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия оказалась на последнем, 163-м месте в глобальном индексе мира (GPI), который составляет Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP). Рейтинг был опубликован на сайте учреждения.

В данной шкале учитывается безопасность в 163 странах мира, где проживает 99,7% всего населения планеты. Среди критериев оценки – милитаризация, безопасность граждан, внутренние и внешние конфликты в стране.

Россию понизили сразу на две строчки за последний год. 162-е место, предпоследнее, заняла Украина, которую опустили на три строчки. Самыми небезопасными странами также стали Судан, Демократическая Республика Конго и Йемен.

Самыми безопасными странами назвали Исландию, Ирландию, Новую Зеландию, Австрию и Швейцарию. В десятку лидеров включили Сингапур, Португалию, Данию, Словению и Финляндию.

В институте заявили, что в нынешнем столетии жертв глобальных конфликтов становится все больше, из-за этого снижается уровень миролюбия. Данная тенденция наблюдается уже 6 лет подряд. За последний год ситуация в сфере милитаризации стала хуже в 86 государствах. Средние расходы на оборону в процентах от ВВП за это время увеличились на 2,5%. Это самый высокий показатель с 2010 года.

Также в материале говорится, что в 2024 году из-за внутренних конфликтов в 17 странах погибло более 1 тысячи человек. Это самый высокий показатель с 1999 года.

Ранее Россия поднялась на четыре позиции в рейтинге стран с "сильными паспортами" по сравнению с 2025 годом. Она оказалась вместе с Турцией на 46-м месте. Первое место в списке занял Сингапур. Уточняется, что владельцам российского паспорта доступны без виз 113 стран.

