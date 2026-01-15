Эксперт Багдасаров: Трамп пытается найти пути отхода от исполнения своих обещаний по Ирану

Фото: whitehouse.gov

Срочный созыв заседания Совбеза ООН по ситуации в Иране со стороны США является попыткой американского лидера Дональда Трампа избежать исполнения своих обещаний. Такое мнение в беседе с радио КП выразил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Я думаю, Трамп ищет пути отхода от своих обещаний. Хотя за Трампа трудно что-либо прогнозировать, что завтра – послезавтра он не примет решение по нанесению ударов (по Ирану. – Прим. ред.)", – отметил эксперт.

При этом он счел, что военные предупредили главу Белого дома о возможных серьезных последствиях подобных атак для американских баз на Ближнем Востоке. По словам Багдасарова, ситуация будет отличаться от предыдущих случаев, таких как ликвидация Касема Сулеймани или атака на базу Аль-Удейд.

"Поэтому Трамп боится, что могут быть потери со стороны американцев. Он хочет, чтобы все было очень бескровно, но так не бывает. Поэтому он начинает, мне кажется, отрабатывать задний ход. Но это не значит, что ударов может и не быть", – подытожил эксперт.

О том, что представители США запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Иране, писали ранее СМИ. Журналисты предположили, что собрание может пройти в четверг, 15 января. При этом его проведение пока не подтвердило председательствующее в Совбезе постпредство Сомали.

Также из прессы стало известно, что несколько арабских стран, в частности Саудовская Аравия, Катар и Оман, пытаются отговорить США от нанесения новых ударов по Ирану, поскольку это может потрясти нефтяной рынок.

