WTVR: в США 91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу в 70-ю годовщину брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В американском городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу в 70-ю годовщину их брака, сообщает WTVR.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 1950-х на катке, а поженились, когда им было 21 год и 20 лет. При этом они решили просто расписаться, не устраивая никакой церемонии.

В 2026 году друзья и родственники супругов организовали им настоящую свадьбу в церкви. Фрэнсис и Гарольд принесли друг другу клятвы в любви и верности перед алтарем, а также рассказали, как добиться такого же крепкого брака.

"Выбирайте правильного человека, с которым проведете остаток жизни, и второе, не менее важное, – поставьте Бога на первое место", – ответили они.

Ранее в Великобритании 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт отменили свадьбу ради лечения своего лабрадора по кличке Гас. Пара планировала пожениться 23 мая, однако за несколько недель до церемонии их пес стал хромать на левую заднюю лапу.

Компьютерная томография выявила крупную опухоль между почками животного. Собаке назначили курс лучевой терапии стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов, а также ежемесячные инъекции и другие процедуры общей стоимостью 1,2 тысячи фунтов (1,3 миллиона и 130 тысяч рублей соответственно).

