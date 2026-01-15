WTVR: в США 91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу в 70-ю годовщину брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В американском городе Хопуэлл 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу в 70-ю годовщину их брака, сообщает WTVR.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 1950-х на катке, а поженились, когда им было 21 год и 20 лет. При этом они решили просто расписаться, не устраивая никакой церемонии.

В 2026 году друзья и родственники супругов организовали им настоящую свадьбу в церкви. Фрэнсис и Гарольд принесли друг другу клятвы в любви и верности перед алтарем, а также рассказали, как добиться такого же крепкого брака.

"Выбирайте правильного человека, с которым проведете остаток жизни, и второе, не менее важное, – поставьте Бога на первое место", – ответили они.

