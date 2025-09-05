Форма поиска по сайту

05 сентября, 12:05

Политика

Путин освободил Ерхова от обязанностей посла России в Турции

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Алексей Ерхов освобожден от должности посла России в Турции. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

"Освободить Ерхова Алексея Владимировича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике", – следует из документа.

О завершении своей работы на этой должности Ерхов сообщил в середине июня. Дипломат напомнил, что пробыл в Турции 14 лет, из которых 6 лет – в Стамбуле и 8 – в Анкаре.

Экс-посол выразил благодарность турецкому правительству, МИД и народу за содействие в выполнении его миссии. Также он поблагодарил "друзей-посланников из других государств, контакты с которыми были полезными и приятными", а также проживающих в Турции россиян.

властьполитика

