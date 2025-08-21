Путин назначил Михаила Петракова послом в Австралии

Фото: пресс-служба МИД России

Новым послом России в Австралии стал Михаил Петраков. Указ о его назначении, подписанный Владимиром Путиным, размещен на портале правовых актов.

"Назначить Петракова Михаила Ивановича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австралии", – говорится в документе.

С 2019 года эту должность занимал Алексей Павловский. Одновременно с этим он являлся послом в республиках Науру, Фиджи и Вануату. В мае 2025-го дипломат стал директором второго департамента Азии МИД РФ.

66-летний Петраков числится на дипломатической службе с 1982 года. В 2019–2021 годах он руководил Ситуационно-кризисным центром, а затем стал спецпредставителем президента РФ по вопросам делимитации и демаркации государственной границы со странами СНГ.

Петраков владеет английским языком и хинди. Он был награжден орденами Дружбы и Почета.

Ранее Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Позже сам дипломат объяснил уход со службы возрастом и выходом на пенсию.

Этот пост впоследствии занял Дмитрий Любинский, оставив таким образом должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии.