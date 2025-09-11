Посол Италии Пиччони завершила дипмиссию в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Чрезвычайный и полномочный посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве, сообщила пресс-служба российского МИД.

В четверг, 11 сентября, замминистра иностранных дел Александр Грушко принял Пиччони с соответствующим протокольным визитом.

Ранее сообщалось, что новым генеральным консулом России в Нью-Йорке стал Алексей Марков. Указ о назначении издал МИД.

До этого российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил о завершении своей работы. По его словам, он пробыл в республике 14 лет, из которых 6 лет – в Стамбуле и 8 – в Анкаре.

Владимир Путин своим указом освободил его от должности. При этом информации о том, кто займет место Ерхова, пока нет.