11 сентября, 17:43Политика
Посол Италии Пиччони завершила дипмиссию в Москве
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Чрезвычайный и полномочный посол Италии Чечилия Пиччони завершает дипломатическую миссию в Москве, сообщила пресс-служба российского МИД.
В четверг, 11 сентября, замминистра иностранных дел Александр Грушко принял Пиччони с соответствующим протокольным визитом.
Ранее сообщалось, что новым генеральным консулом России в Нью-Йорке стал Алексей Марков. Указ о назначении издал МИД.
До этого российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил о завершении своей работы. По его словам, он пробыл в республике 14 лет, из которых 6 лет – в Стамбуле и 8 – в Анкаре.
Владимир Путин своим указом освободил его от должности. При этом информации о том, кто займет место Ерхова, пока нет.