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Власти Италии по-прежнему остаются закрытыми для официальных контактов с Россией на всех уровнях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Риме Алексея Парамонова.

По его словам, складывается впечатление, будто правительство Италии применяет подход украинского президента Владимира Зеленского, запретившего Киеву любые переговоры с Россией.

Парамонов также прокомментировал недавнюю отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии, назвав это знаковым проявлением русофобии и отмены культуры.

"Этим решением руководство Италии, президент Серджо Маттарелла и премьер-министр (Джорджа. – Прим. ред.) Мелони, неоднократно ранее выступающие против отмены русской культуры и которые пытались кичиться своей толерантностью на фоне открытия сезона в театре "Ла Скала" в 2022 году оперой "Борис Годунов", опровергли сами себя", – подчеркнул дипломат.

В конце июля МИД Италии вызвал Парамонова в связи с включением Маттареллы и других должностных лиц Италии в список предполагаемых русофобов.

На сайте российского МИД были опубликованы примеры "языка ненависти", который использовали некоторые зарубежные политики в отношении РФ. В частности, был упомянут Маттарелла, который сравнил РФ с Третьим рейхом, выступая в Марсельском университете.

В МИД Италии сочли включение президента страны в данный список провокацией против Рима и итальянского народа. В ведомстве выразили Маттарелле свою политическую и личную солидарность.