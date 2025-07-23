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Россия решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры" со стороны итальянских властей "под диктат идейных последователей (украинского националиста Степана. – Прим. ред.) Бандеры". Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отмену участия дирижера Валерия Гергиева в музыкальном фестивале в Италии.

"Показательны в этом контексте комментарии с осуждением решения как в самой Италии, где подобные действия охарактеризованы как позор и противоположность демократии, так и в других западных странах, где происходящее назвали роковой ошибкой", – цитирует дипломата ТАСС.

В Италии отменили концерт симфонического оркестра под руководством Гергиева, который был запланирован на 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. СМИ указали, что причиной такого решения стала "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину.

Евродепутат Данило Делла Валле указал, что отмена выступления подтверждает лицемерие Запада. В свою очередь, Захарова подчеркнула, что Украина, разрушив свою страну, "страшной войной разрушает другие".