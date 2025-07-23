Захарова прокомментировала отмену концерта дирижера Гергиева в Италии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала отмену концерта симфонического оркестра под управлением российского дирижера Валерия Гергиева в Италии.

"Не мечите бисер перед свиньями", – процитировала она Библию.

По ее словам, Россия всегда сохраняет лучшее – то, что люди считают священным. Россиянам "подарено счастье" слушать и смотреть Гергиева, уточнила Захарова.

К тем, кто отменил выступление, представитель МИД обратилась с вопросами, которые касаются как внутренних дел Италии, так и Украины.

"Вы у себя дома все вопросы решили? Вы порядок на Украине навели? Вы создали какие-то произведения, шедевры из искусства, литературы, живописи, философии, математики, кибернетики, вот сейчас создали за последние десятки лет?" – сказала дипломат.

По ее словам, разрушив собственную страну, Украина "страшной войной разрушает другие".

"И вот эта вот Италия, которая только и думала, а как бы и на кого бы опереться, будет слушать тех, кто разрушил свое государство", – добавила она и уточнила, что идет планомерное разрушение Европы.

Концерт Гергиева был запланирован на 27 июля в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Однако 21-го числа его отменили. Как считают журналисты, причиной тому стала "резкая общественная реакция на участие дирижера", который якобы известен близостью к Владимиру Путину.

В свою очередь, евродепутат от оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле заявил, что решение об отмене концерта подтверждает лицемерие западных стран.