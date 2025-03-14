Захарова: власти Италии привлекли внимание к проблемам, вызвав посла РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Власти Италии привлекли еще больше внимания к собственным проблемам, вызвав российского посла в МИД страны. Об этом газете "Известия" заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Дипломат был вызван в итальянский МИД после критики Захаровой в отношении президента страны Серджо Маттареллы. По словам Захаровой, утверждения Маттареллы о том, что РФ якобы угрожает Европе ядерным оружием, являются враньем и фейком. Она указала, что за такие заявления "надо отвечать".

"Защищаться им нечем. Вот и решили напасть. Но это они зря сделали", – прокомментировала Захарова вызов российского посла в МИД Италии.

Итальянская сторона так реагирует, так как представители РФ в очередной раз поймали того же человека на лжи, пояснила представитель российского дипведомства.

Ранее посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за того, что Кишинев не принял верительные грамоты у российского посла Олега Озерова. Дарию передали текст Венской конвенции и вручили вербальную ноту с требованием объяснения причин нарушения молдавской стороной ее положений.

В дипведомстве добавили, что Кишинев нарушил положения конвенции в части единообразия практики, применяемой в отношении глав диппредставительств, и очередности вручения ими верительных грамот.