МИД Финляндии вызвал посла РФ

Фото: ТАСС/АР/Antti H'm'l'inen

МИД Финляндии вызвал российского посла из-за якобы нарушения самолетом РФ воздушных границ в районе Финского залива. Об этом говорится на странице финского дипведомства в соцсети X.

В финском МИД также потребовали провести расследование в связи с "предполагаемым вторжением в воздушное пространство".

Ранее разведывательный американский самолет совершил наблюдательный полет в небе Финляндии около границы с РФ. Boeing RC-135W Rivet Joint, как писали журналисты, пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу.

До этого истребители ВВС Германии Eurofighter, патрулирующие воздушное пространство Балтийского моря, подняли в небо из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20.

Силы быстрого реагирования активировали для идентификации воздушного судна без плана полета и сигнала транспондера, указали в ВВС ФРГ.