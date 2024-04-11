Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности ВКС РФ"

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты. Варшава утверждает, что причиной послужила якобы активность дальней авиации России, пишет RT со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши.

В оборонном ведомстве добавили, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты. Это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части Польши, предупредили в вооруженных силах страны.

Ранее польские самолеты уже поднимали в небо по той же причине. Польские ВС отметили, что в ночь на 6 апреля наблюдалась интенсивная деятельность дальней авиации РФ из-за операций на Украине.