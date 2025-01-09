Самолет разведки США пролетел вблизи российской границы

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Разведывательный самолет США совершил наблюдательный полет в небе Финляндии около границы с Россией. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

"Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу", – указано в сообщении.

Данные города находятся рядом с границей с Россией. Согласно данным телерадиокомпании, разведывательный борт США вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании и пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции к Финскому заливу.

В июле прошлого года канадские и американские истребители поднимались в воздух для перехвата бомбардировщиков РФ и КНР близ Аляски. Тогда в США заявили, что будут отвечать на подобные инциденты "присутствием на присутствие".

В августе как минимум три американских самолета-разведчика были замечены у берегов Черного моря. Истребители некоторое время кружили у побережья Черного моря. Их маршрут пролегал над Румынией, Молдавией, Болгарией и Турцией.