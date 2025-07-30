МИД Италии вызвал посла РФ из-за публикации о русофобии

Фото: ТАСС/Антон Овчаров

МИД Италии вызвал российского посла в Риме Алексея Парамонова, передает ТАСС.

Отмечается, что это связано с включением президента республики Серджо Маттареллы и других должностных лиц Италии в список предполагаемых русофобов.

"Министр (иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио. – Прим. ред.) Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою политическую и личную солидарность", – говорится в тексте.

До этого на сайте российского МИД были опубликованы примеры "языка ненависти", который использовали некоторые зарубежные политики в отношении РФ. В частности, был упомянут Маттарелла, который сравнил РФ с Третьим рейхом, выступая в Марсельском университете.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные высказывания возмутительными и ложными "кощунственными измышлениями".

В марте 2025 года российского посла уже вызывали в МИД Италии после критики Маттареллы со стороны Захаровой. Тогда представитель МИД РФ заявляла, что утверждения Маттареллы о том, что РФ якобы угрожает Европе ядерным оружием, являются фейком. Она указала, что за такие заявления "надо отвечать".

