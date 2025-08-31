Посол Андреев: спецслужбы Польши пытаются найти контакты с дипломатами РФ

Фото: ТАСС/IMAGO/Richard Wareham

Польские спецслужбы продолжают искать возможности сотрудничества с российскими дипломатами. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Он сообщил, что один такой эпизод уже был в недавнем прошлом, однако успеха не имел. Новых попыток на сегодняшний день пока не отмечалось, однако в РФ не сомневаются, что спецслужбы Польши пытаются найти необходимые контакты.

Андреев также рассказал, что ситуация с безопасностью дипломатов РФ в Польше в последние полтора–два года наконец успокоилась.

"В 2022–2023 годах были известные эпизоды, связанные с неадекватным поведением протестующих против нашей СВО. И краску бросали, и из рогаток стреляли по окнам, и из пневматического оружия", – приводит РИА Новости слова посла.

В мае Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове. Глава польского МИД Радослав Сикорский объяснил это якобы причастностью российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице.

Кроме того, троих дипломатов, работающих в российском генконсульстве в Кракове, признали персонами нон грата и обязали покинуть территорию страны. В Кремле действия Польши назвали враждебными и недружелюбными.

Спустя некоторое время Андреев сообщил, что всю совместную деятельность России и Польши на границе Калининградской области свернули. По его словам, польские власти сделали все возможное, чтобы максимально затруднить общение граждан двух стран.