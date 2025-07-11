РФ закроет Генконсульство Польши в Калининграде

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Российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование Генконсульства Польши в Калининграде. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

Соответствующая нота была вручена 11 июля временному поверенному в делах Польши в России. Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны по закрытию российского Генконсульства в Кракове, добавили в МИД.

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", – уточнили в министерстве.

О решении закрыть дипломатическое учреждение в Кракове ранее сообщал глава польского МИД Радослав Сикорский. Причиной этому стала якобы причастность российских спецслужб к диверсии против торгового центра на Марывильской улице в Варшаве.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России и назвал их беспочвенными. Он отметил, что Польша в своих действиях проявляет враждебность и недружелюбие.

