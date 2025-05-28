Министр обороны Польши Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом

Фото: ТАСС/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом, уточнив, что она начинает действовать все более агрессивно. Его цитирует РИА Новости.

Свое заявление он сделал сразу по прилете в Варшаву из США. Тогда же он и выразил недовольство учениями Военно-морского флота России в Балтийском море.

Косиняк-Камыш связал проведение мероприятия с другими учениями, которые планирует провести Польша вместе со своими союзниками в начале июня. По его словам, таким образом Россия решила продемонстрировать свои возможности, направив и флот, и авиацию.

На враждебный и недружественный курс Польши в отношении России ранее обратил внимание представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал закрытие польскими властями генконсульства РФ в Кракове. Более того, он обвинил республику в русофобской позиции.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил, что Россия якобы показывает агрессию по отношению к Североатлантическому альянсу, в связи с чем НАТО и начало принимать ответные оборонительные действия.

